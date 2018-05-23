"Сиськи с глазами – это что-то новое": Настя Каменских озадачила фанатов новым фото

Известная украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками фото, которое разделило ее фанатов на два лагеря.

Так, певица побывала на премии Cosmopolitan awards 2018, где выиграла в номинации "Певица" по версии журнала. Снимком наряда, который Каменских выбрала для премии, она поделилась на своей странице в Instagram.

Она предстала в белой футболке с принтом, который привел в замешательство некоторых подписчиков, тканевый корсет с поясом и белые джинсы. Образ она завершила белыми босоножками на каблуках.

"Сиськи с глазами – это что-то новое", "Настя, у тебя там кто-то смотрит!", "Футболка не красивая. Настя как всегда огонь", "Настюха, это что за прикид", - писали юзеры.

Другие же поздравляли певицу с очередным достижением.

"Поздравляю!", "Настя, ты потрясающая девушка!", "Поздравляю! Лучшая", - поздравляли поклонники.

Ранее в Сети раскритиковали откровенный наряд Каменских.