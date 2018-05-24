Австралийская модель-пышка выставила на показ грудь, фото

Австралийская plus-size модель Латисия Томас выложила в Сеть фотографию, на которой она в пестром наряде выставила на показ грудь.

Соблазнительный снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал более 50 тысяч лайков.

"Когда я беру его сердце, я не отдаю его обратно…", — подписала фото манекенщица.

Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл выложила в соцсети снимок, сделанный для журнала Playboy, на котором она позирует обнаженной. Посмотреть фото можно здесь.