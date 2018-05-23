"Секси кошечка": экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер взбудоражила фанатов сексапильным образом

Украинская певица Надежда Мейхер поделилась с подписчиками весьма пикантным снимком.

На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором позирует в соблазнительном кружевном топе, который подчеркивает весьма объемную грудь артистки, в шляпе и с чокером.

Таким образом Мейхер решила обратить внимание подписчиц на ее творческую мастерскую в которой можно приобрести подобный сексуальный наряд.

"Какая же вы притягательная, Надежда. Все-таки магнит", "Очень шикарная женщина", "Секси кошечка", "Надя, вы мой идеал", "Женщина - вамп!", - восхищались образом певицы поклонники.

Ранее Надежда Мейхер восхитила фанатов откровенным образом.