"Красотка Сонечка — копия мамы". Старшая дочь Веры Брежневой поделилась чувственным селфи

Старшая дочь известной украинской певицы Веры Брежневой — 17-летняя Соня Киперман, выложила в Сеть чувственное селфи.

Снимок девушка разместила на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Красотка Сонечка — копия мамы", — отметила larochka_p_.

"Очаровашка... Соня", — считает alekseiglushchenko8682. "Миленькая… и красивенькая", — написала kathryn22_11.

Ранее Вера Брежнева опубликовала в соцсети снимки, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых она запечатлена в ярком прозрачном наряде. Посмотреть фото можно здесь.