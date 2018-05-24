Девушка дня Instagram: спортсменка с внушительным бюстом Аманда Ли

Эффектная фитнес-модель и тренер по пилатесу из Канады Аманда Ли в подростковом возрасте считала себя слишком худой, а потому стала работать над своей фигурой.

В итоге ей удалось добиться впечатляющих форм, благодаря которым на ее страницу в Instagram подписалось более 11 миллионов человек. При росте в 160 см девушка обладает поистине необъятным бюстом, что не оставило равнодушным ни одного подписчика.