Топлес и с бокалом вина: американская модель взволновала фанатов

Младшая сестра Ким Кардашьян поделилась откровенным фото.
Известная американская модель Кендал Дженнер выложила в соцсети соблазнительное фото, которое взбудоражило фантазию ее подписчиков.
Пикантным фото своих подписчиков в Instagram порадовала Дженнер. На снимке американская модель запечатлена топлес с полотенцем на голове, попивая вино.
Снимок уже набрал более 4 миллионов лайков и тысячи восторженных комментариев.
"Идеальная", "Ты просто королева!", "Боже! Ты удивительно красива", - восхищались фигурой модели поклонники.
Ранее русская Кардашьян восхитила поклонников горячими фото.