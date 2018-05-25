Топлес и с бокалом вина: американская модель взволновала фанатов

Известная американская модель Кендал Дженнер выложила в соцсети соблазнительное фото, которое взбудоражило фантазию ее подписчиков.

Пикантным фото своих подписчиков в Instagram порадовала Дженнер. На снимке американская модель запечатлена топлес с полотенцем на голове, попивая вино.

Снимок уже набрал более 4 миллионов лайков и тысячи восторженных комментариев.

"Идеальная", "Ты просто королева!", "Боже! Ты удивительно красива", - восхищались фигурой модели поклонники.

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