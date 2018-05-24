Сексапильная Даша Астафьева выложила провокационные фото топлес

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева взволновала своих поклонников новыми пикантными снимками.

Сексапильная брюнетка опубликовала в Instagram серию фото, на которых она позирует топлес в трусах и колготах, а на других снимках знаменитость одела корсет и берет.

Однако на всех фото певица прикрывает пышную грудь руками.

"Шик", "Как всегда все на уровне, образ, фигура!", "Даша как обычно...Секси", "Роскошная", "Это из серии - жаль, что я не мужик", - восхищались поклонники.

Ранее Даша Астафьева ошеломила фанатов кардинальной сменой имиджа.