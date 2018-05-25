Дженнифер Лопес в новом клипе показала мега-горячие образы: видео

Популярная латиноамериканская певица Дженнифер Лопес представила на суд публики своей новый музыкальный клип на трек Dinero, что переводится как "деньги".

Видео в YouTube было опубликовано 24 мая и за сутки набрало свыше миллиона просмотров.

Новая песня Лопес – это совместное творчество с хип-хоп исполнителями DJ Khaled и Cardi B. В клипе певица меняет несколько соблазнительных образов: в нижнем белье жарит мясо на гриле, пикантно позирует у бассейна и зажигательно танцует с мужчинами.

Работа снята в черно-белых тонах, однако это не уменьшает ее динамичность, а даже придает некий шарм и стиль.

Напомним, недавно Лопес приняла участие в съемках очередной рекламной кампании для знаменитого бренда одежды Guess, где эффектно продемонстрировала свои формы в обтягивающих нарядах.