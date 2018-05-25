"Какое сладкое фото": Лобода выложила первое фото дочки у своей груди

Менее чем за час фото собрало более 150 тысяч "лайков".
24 мая украинская певица
24 мая украинская певицаСветлана Лобода родила девочку, став мамой во второй раз.
Певица долгое время скрывала свою беременность – лишь на седьмом месяце она призналась, что ждет ребенка. Лобода также скрывает имя отца новорожденной малышки.
С тех пор СМИ и поклонники артистки выдвинули множество теорий, кто мог бы стать потенциальным отцом ребенка певицы.
Сегодня Светлана показала первую фотографию новорожденной малышки. Трогательным снимком она поделилась со своими подписчиками в Instagram.
"Благодарю тебя за то, что сделал это чудо возможным ❤", – подписала фотографию певица.
Менее чем за час фото собрало более 150 тысяч "лайков".
В комментариях люди поздравляют певицу с прибавлением в семье и желают им с малышкой всего самого наилучшего.
"Ай да Тилль, ай да Линдеманн", – написал пользователь mainframensk, намекая на возможного отца ребенка.
Кто-то только сейчас узнал о второй беременности певицы: "То чувство, когда не знал, что она была беременна", – пишет t_kirsenko.
"Какое сладкое фото", – отметила пользователь lyudochka_kravchuk.
Ранее "Главред" собрал всех наиболее вероятных кандидатов в отцы ребенка Лободы.