Сексуальная Холли Берри заинтриговала фанатов пикантным фото

Американская кинозвезда Холли Берри, прославившаяся благодаря фильмам "Люди Икс" и "Женщина-кошка", порадовала своих поклонников новым фото.

На снимке, который 51-летняя актриса опубликовала на личной странице в Instagram, она похвасталась своими аппетитными формами. Она позирует на нем в соблазнительном кружевном пеньюаре La Perla с кружевным верхом и прозрачной юбкой с высоким разрезом.

Фото уже оценили в более чем 200 тысяч лайков, и тысячи восторженных комментариев.

Ранее Холли Берри взволновала поклонников пикантным декольте.