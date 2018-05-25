Оля Полякова позировала в сексуальном костюме кошечки, фото

Украинская певица Оля Полякова выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в сексуальном костюме кошечки.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, менее чем за полчаса он собрал свыше пяти тысяч лайков.

"Мяу, у нас на клипе (на днях Полякова представила видеоработу на песню "Королева ночи" — Ред.) 1000000!", — подписала фото артистка.

Ранее Оля Полякова поделилась в соцсети фото, на котором она запечатлена в обновленном образе — с кудрявыми волосами, один из интернет-пользователей сравнил певицу с героиней известного американского фильма.