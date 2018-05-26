"Будущий муж еще под столом сидел": Галкин познакомился с Пугачевой, когда ему было три года

26 мая 2018, 10:15

Известной артистке на момент их встречи было 30 лет.

Известной артистке на момент их встречи было 30 лет

Известный российский юморист, телеведущий и актер, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин поделился, что его с Примадонной познакомил не Филипп Киркоров, а его родители.

Фото артист опубликовал на своей странице в Instagram. На снимке запечатлены генерал-полковник Александр Александрович Галкин (отец Максима Галкина), который занимал пост начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны России, мама шоумена и Алла Пугачева.

"Фотобомба из прошлого. 1979 год ГДР. Мои родители на ужине с Аллой", - подписал фото юморист.

Родители Галкина и Пугачева

В 1979 году Галкину было лишь три года, в то время как Примадонне – 30 лет. Поклонники бурно отреагировали на такую новость, отметив, что, когда Пугачева уже была звездой эстрады, Галкин под столом еще ходил.

"Будущий муж еще под столом сидел",  "Превратности судьбы. Как интересна жизнь!", "Ничеси! Точно бомба! От судьбы никуда!", "Я думаю, она вас еще тогда приметила", "Максим признайтесь Вам видно уже тогда, находясь под столом, ножки Аллы приглянулись?!", - писали подписчики.

Также отметился под фото и бывший муж Пугачевой – Филипп Киркоров. Он спросил у Галкина, где сам юморист, на что тот ответил, что под столом.

Киркоров также отметился под фото

Ранее Максим Галкин ошарашил подписчиков своим заявлением.

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