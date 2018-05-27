Популярная американская модель снялась полностью обнаженной для обложки глянца

23-летняя супермодель Джиджи Хадид продолжает укреплять свой статус одной из самых востребованных молодых моделей современной fashion-индустрии. Она стала героиней свежего номера знаменитого глянца Vogue.

Модель на обложке французской версии журнала появилась полностью обнаженной. Особой загадочности добавляет то, что фотография выполнена в черно-белой гамме. Ее пикантный снимок размещен на странице Еllo tv в Instagram.

На модели одета только обувь, массивные браслеты и серьги.

Ранее сестра Джиджи Белла Хадид поразила фанатов пикантными фото.