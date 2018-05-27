Девушка дня Instagram: сексапильный фотограф Мэдди Крам

Мэдди Крам – 20-летняя красотка из Лос-Анджелеса, США. Она модель Instagram и модный фотограф. Она завела свою страницу в соцсети в мае 2015 года, и стех пор благодаря интересным художественным фото ее аудитория доросла до полумиллиона подписчиков.

Крам выкладывает снимки своей стройной фигуры в купальниках и нижнем белье, демонстрируя невероятно узкую талию.