"Как можно быть такой сексуальной?": Слава из "НеАнгелов" в прозрачном боди засветила пышную грудь

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась снимком с давней фотосессии для мужского журнала XXL.

На своей странице в Instagram Слава выложила снимок, на котором на диване она позирует в прозрачном боди и юбке, и красных туфлях.

"К чему это фото? Спросите вы. Все намного проще, чем могло бы быть. Мне в ленте не хватало горизонта заваленного. Да и в последнее время слишком много умозаключений. А тут большого ума не нужно. Тут вообще ничего не нужно. Поскребла по сусекам облака, нашла самую скромную. Умного текста не придумала , полезного тоже. Поэтому просто ноги вам в ленту для разнообразия. Следующий на очереди борщ, чтобы понимали #яжемать #яжежена #анепутана", - подписала кадр Слава.

Фанаты пришли в восторг от такого фото, расхвалив ее фигуру и пышную грудь.

"Как можно быть такой сексуальной?", "Слава шикарна", "Шикарные ноги", - восхищались подписчики.

Ранее Слава из "НеАнгелов" похвасталась снимком известным российским певцом.