Девушка дня Instagram: аппетитная гуру фитнеса Хайди Сомерс

В детстве красотка из США Хайди не занималась спортом и обучалась на дому. Она успела побывать очень худой и толстенькой. Хайди начала заниматься в спортзале чтобы избавиться от лишнего веса и привести себя в тонус. Сначала она боялась тренировок с весами и пробовала разные странные диеты, но эти диеты и куча кардио не давали желаемого результата. После начала тренировок с отягощениями жизнь Хайди сменилась в лучшую сторону. Физические нагрузки и правильное питание начали трансформировать ее жизнь в лучшую сторону.

Хайди успела выступить в NPC/IFBB фитнес-бикини и выиграть несколько медалей, но сейчас приостановила свою соревновательную карьеру и занимается продвижением собственных проектов вроде канала ютуб и сайта с программами тренировок и питания. Также у Хайди есть своя линейка одежды и спортивных аксессуаров.