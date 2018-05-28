Ущерб в полмиллиона рублей: Филиппа Киркорова обокрали на концерте в Подмосковье

Короля российской поп-музыки Филиппа Киркорова обокрали на гастролях в Павлове.

Как сообщил Telegram-канал Super, ночью неизвестные вскрыли фуру с атрибутикой шоу "Я", и забрали 8 дорогостоящих костюмов. Директор Киркорова незамедлительно обратился в полицию.

"В заявлении в ОВД "Павловское", оказавшееся в распоряжении SUPER, обозначен перечень пропавшего — среди украденного 8 нарядов, в которых проходили репетиции номеров к обновленному шоу "Я+R. Второе Я", премьеру которого Киркоров запланировал 25 декабря в "Олимпийском". Общий ущерб украденного — 11 тысяч долларов (около 300 тысяч гривен, в рублях – более 600 тысяч, - Прим. Ред.)", - пишется в сообщении.

В данный момент полицией проводится проверка по факту происшествия с фурой Киркорова в Павлове.

Ранее Киркоров выругался в эфире шведского ТВ.