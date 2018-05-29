Слава из "НеАнгелов" в купальнике похвасталась стройными ножками, фото

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в купальнике.

Соблазнительный снимок был сделан в городе Болград Одесской области, говорится на странице артистки в Instagram.

На фото Каминская позирует в черном сдельном купальнике, в центре внимания оказались ее стройные ножки.

"Нра?", — коротко подписала фото исполнительница.

Ранее Слава Каминская поделилась в соцсети фото, на которых она позировала с солистом известной российской группы "Иванушки International" Андреем Григорьевым-Апполоновым. Посмотреть снимки можно здесь.