Даша Астафьева сверкнула грудью прямо во время концерта: видео

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева попала в щекотливую ситуацию на концерте "Лига звезд" в Киеве.

Пышная грудь артистки выскочила из ее сценического наряда, сообщает "Телекритика".

Певица появилась на сцене в длинном красном плаще, который позже сняла и осталась в ультракоротком платье с глубоким декольте. Во время исполнения песни "Асталависта" одна из лямок ее наряда сползла, и пышная грудь Даши оголилась.

Пользователи Сети сразу заметили пикантный момент и указали точное время под видео - 6:25.

Напомним, ранее поклонники Астафьевой заподозрили ее в беременности из-за жарких фото в купальнике.