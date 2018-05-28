Даша Астафьева сверкнула грудью прямо во время концерта: видео

Певица появилась на сцене в длинном красном плаще, который позже сняла и осталась в ультракоротком платье с глубоким декольте.
Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева попала в щекотливую ситуацию на концерте "Лига звезд" в Киеве.
Пышная грудь артистки выскочила из ее сценического наряда, сообщает "Телекритика".
Певица появилась на сцене в длинном красном плаще, который позже сняла и осталась в ультракоротком платье с глубоким декольте. Во время исполнения песни "Асталависта" одна из лямок ее наряда сползла, и пышная грудь Даши оголилась.
Пользователи Сети сразу заметили пикантный момент и указали точное время под видео - 6:25.
Напомним, ранее поклонники Астафьевой заподозрили ее в беременности из-за жарких фото в купальнике.