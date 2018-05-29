Девушка дня Instagram: модель с натуральной грудью 8 размера Линдси Пелас

Голливудская фитнес-модель Линдси Пелас обрела известность в сети благодаря своей натуральной груди 8 размера.

Грудь Линдси является чуть ли не знаменитее ее самой, ведь мало того, что она 8-го размера, так еще и натуральная. Линдси не стесняется демонстрировать свои роскошные размеры в социальных сетях