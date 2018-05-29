"Хорошие сиськи!": Слава из "НеАнгелов" похвасталась горячей фигурой в бикини

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть серию фотографий, на которых запечатлена в купальнике.

Соблазнительный снимок был сделан в городе Болград Одесской области, куда певица отправилась с концертом, сообщается на странице артистки в Instagram.

На фото Каминская позирует в черном сдельном купальнике с прорезями и глубоким декольте, демонстрируя подтянутую фигуру и пышную грудь.

Подписчики оценили снимки певицы в более чем 15 тысяч лайков, и сотни восторженных комментариев.

"Красотка нереальная", "Фигурка загляденье", "Какая фигура у вас потрясная ", "Хорошие сиськи!", - восхищались формами Славы юзеры.

Ранее Слава из "НеАнгелов" в прозрачном боди засветила пышную грудь.