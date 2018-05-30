Украинская фитнес-модель похвасталась трофеем и подкачанной попой, фото

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук в столице Испании Мадриде на турнире IFBB Elite Pro завоевала трофей.

После соревнований наша соотечественница похвасталась призом и подкаченной попой, соответствующие фото опубликованы на ее странице в Instagram.

"Ребята, перед турниром в Мадриде я впервые "не сливалась" (не избавлялась от водички в организме), вышла, как есть. В более мясной и сочной форме", — подписала снимки ведущая.

Ранее Валерия Крук поделилась в соцсети фото, на котором она запечатлена в провокационной позе в соблазнительном черном боди. Посмотреть снимок можно здесь.