"Курит кальян и делает мейк, когда дети в зале ждут полтора часа": Бузову разоблачили организаторы

Российскую певицу Ольгу Бузову разоблачили во лжи организаторы концерта в Уфе.

На своей странице в Instagram певица заявила, что ее концерт задержится на 1,5 часа по техническим причинам.

"По техническим причинам, не зависящим от нас, концерт сегодня немного задержится", - написала звезда.

Однако это сообщение звезды оказалось неправдой - организатор концерта Бузовой в Уфе Евгения Машко на своей странице в Instagram пост-разоблачение артистки.

"Сидеть в гримерке, курить кальян и делать мэйк, когда дети ждут полтора часа — это неуважение к людям и при этом обманывать, что концерт задержан по техническим причинам! Площадка была готова в 15.00! Вся команда ждала пока выспится в номере после ночи на #дом2", - написала Машко.

Кроме того, пока фанаты ждали начала концерта, одна девушка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Бузова это заметила, и даже и попросила охранника отнести ее в гримерку, где и проведала девушку.

Однако и тут организатор написала правду о поступке Бузовой.

"Посты про детей-фанатов и как она их любит - понятие относительное... Девочка-инвалид 2.5 часа ждала сфоткаться и Оля не вышла! У всех своя правда..." - заявила Евгения.

Публикация от Евгения Машко (@mashko_evgenia) 24 Май 2018 в 5:26 PDT

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