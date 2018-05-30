Виталий Козловский взволновал фанаток новым фото с раскрепощенной позой

Певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский взволновал подписчиц новым фото, из-за которого они подумали, что певец снова влюблен.

Артист опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором он разлегся на софе, приняв раскрепощенную позу. Под снимком исполнитель написал строки из стиха поэтессы Ирины Самариной.

"Я тебе подарю бесконечность

Самых светлых и искренних чувств

Дольше этой любви только вечность…

Каждый минус исправим на плюс.

Отдавая, любовь не убудет,

А умножится в тысячу раз!

Против нас могут быть только люди…

Ну и что? Если небо за нас…"

Подписчицы с восторгом отреагировали на романтический пост певца,

"Очень трогательно", " Обожаю этот стих. Очень красивые строки...", "Какой взгляд искренний и настоящий...", "Слова задели душу", "Это вы кому пишете такие слова? Вы встретили свою любовь?", - восторгались фанатки.

Ранее Виталий Козловский написал стих-объяснение скандальному выступлению в Москве.