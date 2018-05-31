Одесская Барби позировала в откровенном купальнике, фото

Украинка Валерия Лукьянова, которую называю одесской Барби, позировала в откровенном темном купальнике.

Снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.

На фото наша соотечественница запечатлена в купальнике, который не полностью прикрывает грудь, но скрывает соски.

Ранее Валерия Лукьянова поделилась в соцсети снимком, на котором позировала в нижнем белье, на ее лице были нарисованы веснушки. Соблазнительное фото сделано в столице Мексики — Мехико, посмотреть его можно здесь.