"Женщина-кошка". Анна Семенович позировала в эффектном наряде, фото

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в леопардовом платье с глубоким вырезом.

Снимком в эффектном наряде артистка поделилась на своей странице в Instagram, за день он собрал более 90 тысяч лайков.

"Женщина-кошка к прыжку готова…", — подписала фото исполнительница.

Ранее Анна Семенович поделилась в соцсети снимком, на котором позирует в захваченном Российской Федерацией Крыму — в городе Ялта. Судя по записи в соцсети, певица считает полуостров частью РФ: "Ялта, Крым, Россия" — описала свое местонахождения певица.