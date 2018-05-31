"Горяча!": сексапильная Даша Астафьева поделилась с фанатами пикантным фото

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками соблазнительной фотографией.

Сексапильная брюнетка опубликовала в Instagram снимок, на котором она позирует в красном пиджаке на голое тело, демонстрируя часть пышной груди и подтянутый живот.

Поклонники за 4 часа оценили фото в почти три тысячи лайков, и сотавили комментарии, восхищаясь фигурой певицы.

"Секс", "Горяча!", "Я тащусь от твоей фигуры", "Даша, Вы очень красивая, невероятно. Чувствуется энергетика...даже через insta", "Вы прекрасны!", - восхищались поклонники.

Ранее Даша Астафьева сверкнула грудью прямо во время концерта.