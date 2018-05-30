Анджелина Джоли в халате и с рогами подурачилась на сьемках "Малефисента-2"

Американская актриса Анджелина Джоли, которая шокировала общественность откровенным признанием, и ее коллега актриса Эль Фаннинг подурачились на сьемках второй части фильма "Малефисента".

Снимками со знаменитой голливудской актрисой на своей странице в Instagram поделилась напарница Джоли Эль Фаннинг. На снимках улыбающаяся Джоли запечатлена с рогами на голове, с красной помадой, в черных очках и белом халате. Эль, в свою очередь, изображена также в халате и очках.

Отметим, что Джоли играет колдунью Малефисенту, а Фаннинг – принцессу Аврору.

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