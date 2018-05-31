Девушка дня Instagram: пышногрудая модель Олеся Малинская

Черная грива блестящих волос, пышная грудь и точеная талия, внешность а-ля Меган Фокс и все атрибуты роскошной жизни в качестве декораций - Олеся Малинская любит подразнить миллионную аудиторию подписчиков в Instagram.

Малинская (в прошлом — Сидорчик) родилась 5 апреля 1989 года в городе Волгодонске Ростовской области. После школы поехала покорять Москву, начала работать моделью, познакомилась с адвокатом Антоном Малинским и вышла за него замуж. Потом пара развелась. Сейчас она одна из самых известных моделей, обладательница премий (Мисс Максим 2009 и Мисс Soho Rooms).