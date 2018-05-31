Американская модель позировала обнаженной, фото

Известная американская бикини-модель Алексис Рен в Интернете поделилась фотографией, на которой она запечатлена обнаженной.

Соблазнительное фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram, за день оно собрало более 930 тысяч лайков.

На снимке манекенщица запечатлена сидящей на диване, грудь она прикрыла руками.

Ранее сообщалось, что Алексис Рен снялась в пикантной фотосессии для журнала Sports Illustrated, сьемки проходили на Арубе — острове в Карибском море. Посмотреть фото можно здесь.