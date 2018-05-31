"Вау, неожиданно": Настя Каменских удивила фанатов новым пикантным образом

Известная украинская певица Настя Каменских, которая заявила, что обручена, поделилась с подписчиками новой фотографией, которой анонсировала выпуск lyric-видео на новую песню "Тримай".

На своей странице в Instagram звезда выложила снимок, на котором она позирует перед микрофоном с прямыми волосами, ярким макияжем в огромной меховой шубе и блестящем боди. В руках знаменитость держит розу.

Одни подписчики отметили, что такой вамп-образ певице очень идет, другие же заявили, что певица сама на себя не похожа.

"Само очарование", "Вау, неожиданно", "Вот это фотка", "На себя не похожа…", "Огонь!", - восхищались новым стилем певицы юзеры.

Ранее Настя Каменских взбудоражила фанатов новым фото.