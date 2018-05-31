"Не сексуально, похожа на Голлума из Хоббитов": Ольгу Бузову в купальнике жестко потроллили в Сети

Российская певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками архивным видео с отдыха, которое вызвало у них шквал неодобрения.

На видео, которое певица опубликовала на своей странице в Instagram, она танцует и демонстрирует фигуру со всех ракурсов в мини бикини и халате.

"Summer vibes. Я очень жду лета. А вы?", - написала под видео Бузова.

Вместо того, чтобы дать ответ на вопрос знаменитости, подписчики стали критиковать ее фигуру, и называть лицо артистки без макияжа "мордой алкаша".

"Морда алкаша", "Нифига не сексуально, похожа на Голлума из Хоббитов, без обид", "Оля, ты плоскодонка", "Доска доской", "Какая она страшная", - критиковали подписчики.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 30 Май 2018 в 7:08 PDT

Ранее Ольгу Бузову разоблачили организаторы, и уличили во вранье.