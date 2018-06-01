Пиджак на голом теле. Кристина Агилера сверкнула грудью, фото

Американская певица, автор песен, танцовщица, актриса и продюсер Кристина Агилера поделилась в Интернете фотографией, на которой она позирует в пиджаке, надетом на голое тело.

Соблазнительное фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за четыре часа оно собрало более 150 тысяч лайков.

На снимке исполнительница запечатлена в светлом длинном пиджаке, из-под которого заметна часть ее груди.

Ранее Кристина Агилера в соцсети порадовала поклонников фото, на которых она позирует обнаженной в ванне. Посмотреть cексуальные снимки певицы можно здесь.