Девушка дня Instagram: скандальная модель Кира Майер

Кира Майер — популярная российская модель в Instagram. Девушка стала скандально известной после того, как она стала фигуранткой уголовного дела за избиение сотрудника дорожно-патрульной службы. Девушку экипаж ДПС остановил в центре Москвы Mercedes под управлением модели, лишенной водительских прав. Пытаясь вырвать протокол, та причинила инспектору телесные повреждения.

На странице Instagram интернет-звезды можно найти откровенные фото топлес, в нижнем белье, на известных курортах. Кира не стесняется демонстрировать фигуру и хвастаться пышной грудью.