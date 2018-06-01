Названы лучшие сериалы-2018. Перечисляем кратко и по существу

Авторитетное американское издание Time обнародовало свой топ лучших сериалов 2018 года.

Как сообщается на сайте еженедельного журнала, в список вошли 7 телепроектов. При этом первенство досталось мини-сериалу "Патрик Мелроуз" с Бенедиктом Камбербэтчем.

По версии Time топ-7 лучших сериалов-2018 выглядит следующим образом:

"Патрик Мелроуз" ("Patrick Melrose");

"Рассказ служанки" ("The Handmaid's Tale");

"Дикая дикая страна" ("Wild Wild Country");

"Атланта" ("Atlanta");

"Призрачная башня" ("The Looming Tower");

"Убивая Еву" ("Killing Eve");

Шоу "Американский идол" ("American Idol").

Примечательно, что в список попали не только художественные сериалы, но также документальные проекты, которые пользуются наибольшей популярностью среди зрителей. По мнению критиков, эти ленты привлекают внимание благодаря тому, что созданы они на основе литературных произведений.

Напомним, по рассказу Джорджа Р. Р. Мартина сняли новый сериал, появился трейлер. Первый сезон из 10 серий выйдет осенью этого года.

Как сообщалось, после бойни в школе города Санта-Фе, где погибли 10 человек (9 учеников и учительница), американская развлекательная компания Netflix отменила премьеру сериала "13 причин почему" в Лос-Анджелесе.