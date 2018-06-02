Бывшая девушка ДиКаприо порадовала фанатов откровенным фото топлес

Модель похвасталась пышной грудью.
Известная датская модель и экс-девушка актера Леонардо Ди Каприо Нина Агдал порадовала поклонников новым пикантным снимком.
Фото топлес 26-летняя красотка разместила у себя на странице в Instagram. На снимке она изображена без футболки в джинсах, прикрывая обнаженную грудь одной рукой.
Подписчики оценили фото в более чем 65 тысяч лайков, и оставили сотни восторженных комментариев.
"Ты очень красивая", "Тебе и не нужна футболка. Ты очень горяча", "И правильно, футболка - бесполезная вещь", - восхищались юзеры.
С оскароносным актером Агдал встречалась с 2016-го по 2017 год.
Также стало известно, что ДиКаприо закрутил роман с 20-летней моделью.
Ранее бывшая девушка ДиКаприо взбудоражила мужскую фантазию пикантными фото.