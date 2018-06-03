Пышный бюст и аппетитные ягодицы: модель Деми Роуз показала все лучшее сразу

Известная британская модель Деми Роуз взбудоражила воображение фанатов новыми откровенными снимками.

На фото, которые девушка выложила на своей странице в Instagram, модель запечатлена в леопардовом купальнике, демонстрируя свою гордость – очень пышный бюст.

На втором фото модель поверх купальника надела прозрачные брюки, и позировала спиной к объективу камеры, засветив крупные ягодицы, из-за которых и получила прозвище "британская Ким Кардашьян".

Ранее Деми Роуз похвасталась аппетитными формами.