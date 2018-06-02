Иван Дорн с голым торсом дал концерт в киевской церкви

Скандальный украинский певец Иван Дорн, которого в прошлом году даже назвали "Лучшим российским артистом", дал тайный концерт, на котором презентовал свой англоязычный альбом "OTD".

Видео и фото с мероприятия поделился портал "Таблоид" на своей странице в Instagram.

Необычный концерт прошел в здании протестантской церкви Hillsong Church. Дорн со сцены пошутил, что раз концерт проходит в церкви, то он и сам проповедник, а точнее шаман в мире музыки.

Во время исполнения песни "Collaba" певец снял футболку и посветил голым торсом.

Публикация от www.tabloid.pravda.com.ua (@tablo_id) 1 Июн 2018 в 2:04 PDT

"Смотрите, какое пузо я отрастил в Киеве", - сказал он и надул живот.

На бис артист исполнил известные песни "Мышка виновен", "Ненавижу", "Стыцамен" и "Танець пінгвіна".

Публикация от www.tabloid.pravda.com.ua (@tablo_id) 1 Июн 2018 в 11:11 PDT

Ранее Иван Дорн шокировал фанатов эпатажным женским образом.