Девушка дня Instagram: сексапильная модель с соблазнительными формами Анна Аксюк

Анна Аксюк - успешная модель, живет и работает в Москве. Дружит с Тимати и другими российскими звездами.

В 2016 году она приняла участие в популярном проекте "Экс на пляже", где оказалась самой востребованной девушкой. Большинство парней острова захотели поделиться с ней половинкой своего сердца, и выиграть миллион.