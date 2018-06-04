Джонни Депп ужаснул фанатов болезненным видом

Актер на новых фото выглядит чересчур исхудавшим и бледным.
Популярный голливудский актер Джонни Депп, известный по роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря", испугал поклонников болезненным видом.
Соответствующие снимки были обнародованы в социальной сети в Twitter. На фото Депп запечатлен с российскими поклонницами. Актер одет в джинсы, черную футболку с принтом и бейсболку. На снимках актер выглядит уставшим и имеет нездоровую бледность.
New disturbing photos of Johnny Depp in Russia has his fans concerned for his health.— Pop Crave News (@PopCrave) 3 June 2018
The movie star is currently taking a break from filming movies and is touring overseas with his band. pic.twitter.com/JxGQG70d8f
В комментариях пользователи отметили, что Депп практически не похож на себя, и предполагали, что с ним что-то произошло.
"Черт побери, неужели это Депп?", "Ты почти на себя не похож", "С ним точно что-то случилось", - писал юзеры.
Кто-то предположил, что Депп просто готовится к роли тяжелобольного человека.
Ранее Джонни Депп попал ДТП в России.