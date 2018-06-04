Джонни Депп ужаснул фанатов болезненным видом

Популярный голливудский актер Джонни Депп, известный по роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря", испугал поклонников болезненным видом.

Соответствующие снимки были обнародованы в социальной сети в Twitter. На фото Депп запечатлен с российскими поклонницами. Актер одет в джинсы, черную футболку с принтом и бейсболку. На снимках актер выглядит уставшим и имеет нездоровую бледность.

New disturbing photos of Johnny Depp in Russia has his fans concerned for his health.



The movie star is currently taking a break from filming movies and is touring overseas with his band. pic.twitter.com/JxGQG70d8f — Pop Crave News (@PopCrave) 3 June 2018

В комментариях пользователи отметили, что Депп практически не похож на себя, и предполагали, что с ним что-то произошло.

"Черт побери, неужели это Депп?", "Ты почти на себя не похож", "С ним точно что-то случилось", - писал юзеры.

Кто-то предположил, что Депп просто готовится к роли тяжелобольного человека.

Ранее Джонни Депп попал ДТП в России.