"Просто огонь": фото Макса Барских с татуировкой на груди вызвало ажиотаж среди фанаток

Украинский певец Макс Барских поделился снимком после концерта в российском городе Калуге.

На своей странице в Instagram артист показал фото, где он выглядит вспотевшим, а на его плечо наброшено полотенце. Барских покрасовался голым торсом и татуировкой на груди в виде древнеегипетского бога Ра - создания с человеческим телом, орлиным лицом и широкими длинными крыльями.

Фото вызвало небывалый ажиотаж среди поклонников, меньше чем за сутки оно набрало более чем 40 тысяч лайков. На вопросы фанатов артист ответил, что это действительно бог Ра, и работа над татуировкой еще будет продолжаться.

"Точно ангел во плоти, такой красивый", "Дааа, очень красиво и сексуально даже, Максу идут такие тату", "Тату шикарное, ты просто огонь ", "Какой котяра", "Такой усталый...но все равно хорошенький", - засыпали Барских комплиментами поклонницы.

Ранее Макс Барских на концерте в России рассказал о личной трагедии.