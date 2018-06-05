Девушка дня Instagram: топлес диджей Илона Буковская

Киевская модель, диджей, актриса, даже дизайнер обуви. В музыкальном мире ее знают как DJ Lady Vamp. Часто снимается в жанре ню.

Илона не просто любит тату, о чем свидетельствует большое их количество на ее теле, она является собственником тату-салона "Brooklyn tattoo Studio" в Киеве.