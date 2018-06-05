"Решила убить такой красотой": Тина Кароль в сексуальном платье-кольчуге соблазнила фанатов

Известная украинская певица Тина Кароль взволновала поклонников новым откровенным фото в пикантном наряде.

На странице звезды в Instagram появился снимок авторства фотографа Антона Кулаковского. Для пикантного кадра Кароль выбрала платье-кольчугу от британского бренда Fannie Schiavoni.

Фанаты оценили наряд любимой артистки, назвав ее образ ослепляющим.

"Это просто бомба, очень красиво", "Ну нельзя же быть настолько горячей", "Вы нас решили убить такой красотой", "Ослепляющий образ", "Хочу увидеть в фильме "Джеймс Бонд", - расхваливали артистку подписчики.

Ранее "мокрая" Тина Кароль в соблазнительном коротком топе похвасталась фигурой.