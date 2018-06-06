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Джина Стюарт и Кэрри Хилтон борются за звание "Самой горячей бабушки". Коллаж Fox News
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Британка бросила вызов австралийке за звание "Самой горячей бабушки": фото 18+ instagram.com/strawberriesandcream1
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Британка бросила вызов австралийке за звание "Самой горячей бабушки": фото 18+ instagram.com/strawberriesandcream1
-
Британка бросила вызов австралийке за звание "Самой горячей бабушки": фото 18+ instagram.com/strawberriesandcream1
-
Британка бросила вызов австралийке за звание "Самой горячей бабушки": фото 18+ instagram.com/strawberriesandcream1
-
Британка бросила вызов австралийке за звание "Самой горячей бабушки": фото 18+ instagram.com/strawberriesandcream1
-
Британка бросила вызов австралийке за звание "Самой горячей бабушки": фото 18+ instagram.com/strawberriesandcream1
-
Британка бросила вызов австралийке за звание "Самой горячей бабушки": фото 18+ instagram.com/carrie__hilton
-
Британка бросила вызов австралийке за звание "Самой горячей бабушки": фото 18+ instagram.com/carrie__hilton
-
Британка бросила вызов австралийке за звание "Самой горячей бабушки": фото 18+ instagram.com/carrie__hilton
-
Британка бросила вызов австралийке за звание "Самой горячей бабушки": фото 18+ instagram.com/carrie__hilton
-
Британка бросила вызов австралийке за звание "Самой горячей бабушки": фото 18+ instagram.com/carrie__hilton
-
Британка бросила вызов австралийке за звание "Самой горячей бабушки": фото 18+ instagram.com/carrie__hilton
Британка Кэрри Хилтон решила побороться с австралийкой Джиной Стюарт за звание "Самой горячей бабушки" в мире.
Что правда, по украинским стандартам, бабушками обеих считать довольно сложно: Стюарт 47 лет, а Хилтон и того меньше – всего 35 лет. Однако формальности соблюдены: у обеих женщин есть внуки.
Стюарт была финалисткой австралийского конкурса красоты "Мисс Maxim Австралия-2018". Она утверждает, что пластических операций не делала, разве что грудь увеличила 11 лет назад, пишет Fox News.
Хилтон занимается кикбоксингом. Она выиграла уже 6 серебряных медалей в международных соревнованиях.
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При этом Кэрри обвинила Джину в том, что та делала подтяжки лица. В то же время и сама Хилтон "не без греха": она призналась, что потратила на пластические операции 17 тысяч долларов.
Стюарт отреагировала на вызов спокойно. И в духе Вакарчука пообещала, что "не сдастся без боя".