"Попка кайф": экс-Nikita соблазнила фанатов откровенным фото

Экс-Nikita Анастасия Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ Nana, порадовала подписчиков новым пикантным фото.

На своей странице в Instagram артистка выложила снимок, на котором она позирует в соблазнительном черном боди и колготах в сетку. К камере Кумейко сидит спиной, делая акцент на своих аппетитных ягодицах.

Поклонники оценили снимок, оставив множество комплиментов.

"Соблазнительно", "Попка кайф", "Орехи!", "Чертовски хороша", - восхищались подписчики.

Ранее Анастасия Кумейко подразнила фанатов серией пикантных фото.