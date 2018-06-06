"Попка кайф": экс-Nikita соблазнила фанатов откровенным фото

Артистка выложила креативный кадр.
Экс-Nikita Анастасия Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ Nana, порадовала подписчиков новым пикантным фото.
На своей странице в Instagram артистка выложила снимок, на котором она позирует в соблазнительном черном боди и колготах в сетку. К камере Кумейко сидит спиной, делая акцент на своих аппетитных ягодицах.
Поклонники оценили снимок, оставив множество комплиментов.
"Соблазнительно", "Попка кайф", "Орехи!", "Чертовски хороша", - восхищались подписчики.
Ранее Анастасия Кумейко подразнила фанатов серией пикантных фото.