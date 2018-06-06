Экс-солистка группы "Пара Нормальных" позировала в сексуальном белье, фото

Украинская певица, бывшая солистка группы "Пара Нормальных" Анна Добрыднева выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в сексуальном черном нижнем белье.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал более тысячи лайков.

"Хватит лайкомерить… Правду говори", — подписала фото артистка.

Ранее в соцсети Анна Добрыднева поделилась снимком, на котором она позирует обнаженной в ванне. Посмотреть соблазнительные фото можно здесь.