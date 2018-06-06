Девушка дня Instagram: горячая блондинка родом из Украины Леанна Бартлетт

Леанна Бартлетт - соблазнительная модель, красотой которой любуется не один американский мужчина. Девушка родом из Украины, но сейчас проживает в Майами, США.

Бартлетт - амбассадор Toyo Tyres, представительница группы Rock Energy Girl, новичок 2016 года по версии Sports Illustrated. Сексапильная блондинка делится фотографиями аппетитной попы, пышного бюста и тонкой талии.