Ирина Шейк соблазнила фанатов откровенными снимками в кружевном белье

Известная модель Ирина Шейк поделилась с подписчиками снимками, которые взбудоражили их воображение.

На своей странице в Instagram она выложила фото, на которых она позирует в черном кружевом белье на кожаном диване.

Шейк является лицом бельевого бренда Intimissimi, поэтому часто выкладывает фото в кружевных комплектах.

Поклонники остались в восторге от фото, засыпав манекенщицу комплиментами.

"Фигурка огонь!", "Красивая", "Ты просто секси", "Горяча", - писали юзеры.

Ранее Ирина Шейк снялась топлес для немецкого глянца.