"Чем я хуже?". Известная рэперша поддержала тренд и застветила низ грудей: фото

Известная и популярная австралийская исполнительница хип-хопа Игги Азалия опубликовала на своей странице в соцсети Instagram несколько откровенных "пляжных" фото.

На снимках девушка позировала сфотографировалась возле бассейна в откровенном купальнике телесного цвета. Кроме того, Азалия девушка специально приподняла его верхнюю часть, тем самым "выпустив на свободу" низ своего пышного бюста.

Напомним, ранее сообщалось о том, что тренд по обнажению нижней части груди захватил уже многих звезд и прочих деятелей шоу-бизнеса.