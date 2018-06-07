Девушка дня Instagram: сексапильная украинская амазонка Валерия Крук

Украинская телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук, более известная как бывшая ведущая М1 Кульбаба, активно занимается спортом и участвует в чемпионатах по фитнесу.

В 2017 году стала победительницей Чемпионата Украины по фитнесу. В своем профиле часто дает рекомендации подписчикам как правильно следить за фигурой, но при этом не забывает баловать их соблазнительными снимками своей подкачанной попы.